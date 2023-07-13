Российские таможенники за полгода изъяли более девяти тонн наркотиков

Таможенники за полгода изъяли более девяти тонн наркотиков, возбуждено 196 уголовных дел

Федеральная таможенная служба России (ФТС) изъяла за полгода более девяти тонн наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

За шесть месяцев было выявлено 689 фактов незаконного перемещения веществ. Таможенники конфисковали более 850 килограммов гашиша и гашишного масла, 74 килограммов травы гармалы, содержащей наркотическое средство, около 56 килограммов кокаина и 48 килограммов сильнодействующих веществ, а также около восьми тысяч килограммов прекурсоров наркотических средств. Возбуждено 196 уголовных дел.

За аналогичный период в 2022 году ФТС удалось изъять 17,5 тонны запрещенных веществ. Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в России сократились поставки синтетических наркотиков из-за рубежа, однако увеличились объемы их производства внутри страны.