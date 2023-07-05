МВД зафиксировало увеличение объемов производства наркотиков в России

МВД: в России увеличились объемы подпольного производства синтетических наркотиков

В России сократились поставки синтетических наркотиков из-за рубежа, однако увеличились объемы их производства внутри страны. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.

По словам Колокольцева, «синтетику» стали производить в больших объемах в подпольных лабораториях и расширять сети наркокурьеров. При этом количество выявленных полицейскими преступлений, связанных с изготовлением наркотиков, увеличилось на 6,5 процента, а число расследованных наркопреступлений — почти в два раза.

Так, в январе сотрудники МВД ликвидировали лабораторию по производству мефедрона, а также четыре интернет-магазина преступного сообщества. Его участники продавали наркотики через тайники-закладки на территориях Московской, Курской и Орловской областей. Было изъято более 200 килограммов запрещенных веществ, более 500 килограммов химических реактивов и оборудование.

Ранее глава МВД заявил о блокировке 83 тысяч сайтов и страниц из-за пропаганды наркотиков.