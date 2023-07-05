Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:21, 5 июля 2023Силовые структуры

МВД зафиксировало увеличение объемов производства наркотиков в России

МВД: в России увеличились объемы подпольного производства синтетических наркотиков

Фото: пресс-служба МВД России

В России сократились поставки синтетических наркотиков из-за рубежа, однако увеличились объемы их производства внутри страны. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.

По словам Колокольцева, «синтетику» стали производить в больших объемах в подпольных лабораториях и расширять сети наркокурьеров. При этом количество выявленных полицейскими преступлений, связанных с изготовлением наркотиков, увеличилось на 6,5 процента, а число расследованных наркопреступлений — почти в два раза.

Так, в январе сотрудники МВД ликвидировали лабораторию по производству мефедрона, а также четыре интернет-магазина преступного сообщества. Его участники продавали наркотики через тайники-закладки на территориях Московской, Курской и Орловской областей. Было изъято более 200 килограммов запрещенных веществ, более 500 килограммов химических реактивов и оборудование.

Ранее глава МВД заявил о блокировке 83 тысяч сайтов и страниц из-за пропаганды наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    Си Цзиньпин предостерег Владимира Путина от применения ядерного оружия на Украине. Что об этом думают в России?

    Администрации Байдена запретили общаться с платформами соцсетей

    МАГАТЭ сообщило об итогах проверки Запорожской АЭС на минирование

    В Белоруссии допустили применение ядерного оружия в случае вторжения в страну

    Число пострадавших при столкновении теплохода с пирсом в Ярославле резко выросло

    Администратору Telegram-канала «Адские бабки» Инне Чуриловой вынесли приговор

    Звезда «Реальных пацанов» раскрыла подробности отношений с мужем-итальянцем

    Во Франции испугались использования переданного Киеву оружия протестующими

    В Москве разрешили прокладывать автодороги в национальных парках

    Кейт Миддлтон уличили в подражании принцессе Диане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости