Мощный торнадо обрушился на американский регион и попал на видео

Мощный торнадо обрушился на пригород Чикаго в США и попал на видео

Мощный торнадо обрушился на американскую деревню Кэмптон-Хиллз в западном пригороде Чикаго. Стихийное бедствие попало на видео, которое опубликовал телеканал CBC News.

Скорость торнадо, который пронесся над регионом США, достигала 30 миль в час (около 48 километров в час). На кадрах видно, как в воронку попадают листья деревьев и трава. Стихия затронула и другие населенные пункты. Так, в городе Элджин от торнадо разрушились несколько домов — в основном от ветра у них повредились крыши.

Ранее, 25 июня, несколько торнадо и штормов прошло на Юге и Среднем Западе США. Стихийное бедствие обрушилось на регионы Центральная Индиана и Арканзас. Наибольшему разрушению подверглись деревенские дома, в то время как для городов последствия оказались менее серьезными. На опубликованных в сети кадрах были видны упавшие деревья и заблокированные дороги. Отмечалось, что 75 зданий в городе получили средние и серьезные повреждения.