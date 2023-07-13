В Челябинске в прямом эфире провели мастер-класс по удалению опухоли гортани

В Челябинске провели мастер-класс по удалению злокачественной опухоли гортани

Заведующий отделением опухолей головы и шеи Челябинского онкоцентра Александр Гузь провел мастер-класс по удалению опухоли гортани. Об этом сообщает «КП Челябинск».

Операция проходила в прямом эфире, за ней наблюдали участники образовательного вебинара по хирургии. Злокачественное новообразование начальной стадии пациенту удалили через рот. Подобные операции в онкоцентре проводят уже в течение пяти лет.

«Операция достаточно технологичная: используется операционный микроскоп, CO2-лазер, эндоскопическая стойка», — говорит Гузь. Благодаря такому виду хирургического вмешательства специалистам удается сохранить пациенту голос.

Ранее сообщалось, что в Челябинской детской областной клинической больнице спасли жизнь недоношенному ребенку, который появился на свет без пищевода. Мальчик, имя которого не называется, родился на 29-й неделе.

