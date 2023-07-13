Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:08, 13 июля 2023Моя страна

В Челябинске в прямом эфире провели мастер-класс по удалению опухоли гортани

В Челябинске провели мастер-класс по удалению злокачественной опухоли гортани

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Заведующий отделением опухолей головы и шеи Челябинского онкоцентра Александр Гузь провел мастер-класс по удалению опухоли гортани. Об этом сообщает «КП Челябинск».

Операция проходила в прямом эфире, за ней наблюдали участники образовательного вебинара по хирургии. Злокачественное новообразование начальной стадии пациенту удалили через рот. Подобные операции в онкоцентре проводят уже в течение пяти лет.

«Операция достаточно технологичная: используется операционный микроскоп, CO2-лазер, эндоскопическая стойка», — говорит Гузь. Благодаря такому виду хирургического вмешательства специалистам удается сохранить пациенту голос.

Ранее сообщалось, что в Челябинской детской областной клинической больнице спасли жизнь недоношенному ребенку, который появился на свет без пищевода. Мальчик, имя которого не называется, родился на 29-й неделе.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    Актеры Голливуда начинают самую масштабную забастовку в истории. Что заставило 160 тысяч актеров пойти на крайний шаг?

    Приземленный пограничниками дрон ВСУ взорвался в российском регионе

    Дело о покушении возбудили после подрыва мопеда в Феодосии

    38-летняя Ольга Серябкина поделилась фотографиями в нижнем белье на кухне

    Названы опасность и польза низких доз алкоголя

    Многодетным семьям помогут выплатить ипотеку

    Врачи провели успешную операцию по разделению сиамских близнецов

    Главы МИД НАТО проверят готовность Киева к вступлению в альянс в ноябре

    Эксперт дал совет по повышению эффективности жиросжигающих тренировок

    Херш объяснил причину замалчивания темы контрнаступления ВСУ в американских СМИ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости