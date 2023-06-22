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16:40, 22 июня 2023Моя страна

В Челябинске хирурги спасли жизнь новорожденному ребенку без пищевода

Челябинские хирурги сшили пищевод и ушили свищ родившемуся на 29-й неделе ребенку

Фото: пресс-служба Челябинской областной детской клинической больницы

В Челябинской детской областной клинической больнице (ЧОДКБ) спасли жизнь недоношенному ребенку, который появился на свет без пищевода. Об этом сообщает «КП Челябинск».

Мальчик, имя которого не называется, родился на 29-й неделе. Из-за отсутствия пищевода вся пища поступала в его легкие.

Из-за критического состояния новорожденного врачи приняли решение проводить операцию в отделении реанимации. Хирурги сшивали пищевод и ушивали свищ в течение нескольких часов. После этого здоровьем ребенка занимались реаниматологи.

«Ситуация была сильно осложнена сопутствующими множественными пороками развития и очень низкой массой тела. Только совместная работа хирургов, реаниматологов и врачей отделения патологии новорожденных помогла буквально вытащить с того света маленького человека», — прокомментировал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей Олег Лапин.

В настоящее время мальчик выписан из больницы и находится дома с родителями. Он сумел набрать нормальный для своего возраста вес.

В ноябре 2022 года хирурги ЧОДКБ провели успешную операцию ребенку с редкой болезнью. Девочка София страдала комедоновым невусом, который поразил ее ухо и шею. Специалисты иссекли ту часть образования, которая находилась на шее девочки, а через полгода провели повторную процедуру по удалению невуса с ее тела.

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    Карина Черных
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