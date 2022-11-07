Челябинские врачи спасли ухо ребенку с редкой болезнью

Хирурги из Челябинска спасли ухо ребенку, который страдал комедоновым невусом

Хирурги Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) провели успешную операцию ребенку с редкой болезнью. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, девочка София страдала комедоновым невусом, который поразил ее ухо и шею. По словам заведующего операционным блоком Дмитрия Даниловских, данный недуг достаточно редкий, а в его практике — это всего лишь третий случай.

«Основная проблема такой патологии — косметические недостатки. Внешне комедоновый невус выглядит очень неприглядно. В эстетическом плане пациентке повезло — основная часть повреждения находилась за ушной раковиной и под волосами. Однако оставлять без лечения патологию было нельзя. Единственный способ спасти ухо — оперативное вмешательство», — заявил врач.

Известно, что Даниловских и его коллега Максим Ядыкин иссекли ту часть образования, которая находилась на шее девочки, а через полгода Даниловских вместе с доктором Евгением Ратушным провели повторную процедуру по удалению невуса с тела Софии.

В июне сообщалось, что врач медицинского центра во Владивостоке впервые в России провел уникальную операцию на черепе. Нейрохирургу удалось закрыть дефект черепа пациентке, одновременно работая через нос и лобную область головы.