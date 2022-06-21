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Хирург из Владивостока впервые в России провел уникальную операцию на черепе

Нейрохирург Егор Лукьянчик провел уникальную трепанацию черепа благодаря 3D-экзоскопу
Егор Лукьянчук

Егор Лукьянчук. Фото: Дальневосточный федеральный университет

Врач Медцентра ДВФУ во Владивостоке впервые в России провел уникальную операцию на черепе. Об этом сообщает KP.RU.

Нейрохирургу Егору Лукьянчику удалось закрыть дефект черепа пациентке из Благовещенска, одновременно работая через нос и лобную область головы. Известно, что женщине диагностировали нозальную ликворею, которая привела к атрофии двух сантиметров головного мозга.

«Благодаря новой 3D-камере, находящейся в федеральной клинике на апробации, наша команда смогла подойти к сложному участку с двух сторон», — уточнил доктор. Отмечается, что 3D-экзоскоп позволяет визуализировать внутреннюю структуру черепа, тканей и слоев. Микроскопическая трепанация черепа длилась более трех часов.

Ранее появилась информация о том, что в Набережных Челнах врачи спасли жизнь электрику из Судана, который прилетел в Россию, чтобы получить медицинскую помощь. Уточнялось, что Мохамед Аббас всю жизнь страдал от врожденного порока сердца, а именно — отклонения митрального клапана, но в 2021 году его самочувствие начало резко ухудшаться. Местные доктора не смогли помочь мужчине, поэтому ради хирургического вмешательства он отправился из Африки в Татарстан.

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Майя Пономаренко
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