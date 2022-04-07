В Набережных Челнах врачи спасли жизнь прилетевшему в Россию африканцу Мохамеду Аббасу

В Набережных Челнах врачи спасли жизнь электрику из Судана, который прилетел в Россию, чтобы получить медицинскую помощь. Об этом сообщает KP.RU.

По информации издания, Мохамед Аббас всю жизнь страдал от врожденного порока сердца, а именно отклонения митрального клапана, но в 2021 году его самочувствие начало резко ухудшаться. Местные доктора не смогли помочь мужчине, поэтому ради хирургического вмешательства он отправился из Африки в Татарстан.

Известно, что медики больницы скорой медицинской помощи (БСМП) успешно провели пациенту операцию по замене митрального клапана. По словам Аббаса, он остался доволен отзывчивостью персонала медицинского учреждения и работой специалистов. «Я летел в Россию в надежде, что у меня будет больше шансов на пластику клапана сердца. Я очень доверяю российской врачебной практике», — уточнил герой материала.

Ранее в марте сообщалось, что в Новосибирске врачи начали по-новому лечить пациентов, страдающих от болезней суставов. Уточнялось, что местные специалисты впервые провели операцию на коленном суставе пациентки по методике SVF-терапии, использовав собственную жировую ткань женщины.