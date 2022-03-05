Новосибирские врачи начали по-новому лечить болезни суставов

В Новосибирске врачи начали по-новому лечить пациентов, страдающих от болезней суставов. Об этом сообщает «Российская газета» в субботу, 5 марта.

Так, специалисты Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) имени Цивьяна впервые провели операцию на коленном суставе пациентки по методике SVF-терапии, использовав собственную жировую ткань женщины.

Уточняется, что пациентка страдала от артроза, кроме того, после травмы колена у нее истончился хрящ. Ранее единственным вариантом лечения для женщины стало бы протезирование сустава, однако благодаря новой технологии ей удалось обойтись без серьезного хирургического вмешательства.

«Суть методики заключается в том, что у пациента берут около 100 миллилитров жировой ткани, обрабатывают полученный материал, в том числе в центрифуге, и выделяют стромально-васкулярную фракцию», — пояснили в Новосибирском НИИТО. В дальнейшем клеточный концентрат вводят в пораженную хрящевую ткань, в результате чего она восстанавливается за три-четыре месяца.

В декабре 2021 года сообщалось, что врачи Ивановской областной клинической больницы впервые провели операцию по пересадке почки. Трансплантация была необходима 47-летней женщине, находившейся в течение пяти лет на гемодиализе.