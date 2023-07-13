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06:24, 13 июля 2023Интернет и СМИ

Украинские беженцы удивили европейцев странным решением

Hlavné správy: украинские беженцы массово едут из Чехии на родину в отпуск

Фото: Denis Thaust / Globallookpress.com

В Европе шокированы решением украинских беженцев поехать на родину в отпуск. Об этом говорится в статье Hlavné správy.

Автор материала рассказал, что билеты из Чехии на Украину распроданы до середины августа. По его словам, многие едут туда только для того, чтобы отдохнуть.

«Может, это удивляет только меня, но я что-то никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то ездил отдохнуть в зону боевых действий», — заявил словацкий политик Марек Курта. Также он усомнился в том, что находящиеся в Европе украинцы являются беженцами.

«Как можно называть военными беженцами тех, кто едет "отдыхать" в страну, из которой бежал? Причем еще на пособия, которые получил в статусе беженца?» — задался вопросом Курта.

Политик также возмутился тем, что деньги европейцев раздают «чужим трутням». В публикации, что в настоящий момент в Чехии находятся около 320 тысяч беженцев с Украины.

В Польше 9 июля прошла акция против поддержки Украины под названием «Воскресенье расплаты». Во время мероприятия участники почтили память поляков, пострадавших от рук ОУН-УПА (признана экстремистской и запрещена в России) во время Волынской резни. Присутствующие также в знак протеста выставили обувь перед зданием посольства.

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    Екатерина Подвигина
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