Российский солдат в одиночку остановил атаку группы противника на позиции

Российский солдат в одиночку остановил атаку группы противника, несмотря на контузию

Российский солдат с позывным Юган, несмотря на контузию, смог остановить атаку небольшой группы противника на позиции на донецком направлении. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал агентству командир подразделения, в котором служит отличившийся боец, ему помогло то, что противник заблудился в окопах. «Противник малой группой начал бодрое наступление на наши позиции, но, видимо, плохо прочитал карту и не разобрался, где именно они находятся», — рассказал он.

Хоть Юган получил контузию от взрыва гранаты, он открыл огонь по противнику. В результате ему удалось ранить одного вражеского солдата, а еще один попал на минное поле.

По словам командира, сейчас Юган находится на лечении.

Ранее стало известно, что группа из десяти российских разведчиков Воздушно-десантных войск в ходе одного боя ликвидировала более 50 украинских военных. Также удалось ликвидировать 19 единиц техники врага.