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07:30, 13 июля 2023Мир

США обвинили в попытке объединить страны НАТО против Китая с помощью Украины

Политолог Лиянь: США хотят объединить ряд стран НАТО против КНР, идя на уступки по Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вашингтон пытается объединить часть стран-членов НАТО против Китая, заявил китайский эксперт по международным вопросам Цянь Лиянь. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По словам эксперта, некоторые страны альянса сомневаются в необходимости вступления Украины в блок из-за возможной для нее угрозы. Руководство США, в свою очередь, идет им на уступки. Так, отметил Лиянь, поддерживая тех, кто выступает против членства Киева в НАТО, американские власти рассчитывают, что взамен эти страны объединяться в позиции по Китаю.

«[Президент США Джо] Байден сам говорил, что Украина еще не готова к вступлению в НАТО. Можно считать это своего рода успокоительной пилюлей для всех переживающих стран, взамен на то, чтобы они объединились в вопросе Китая», — пояснил он.

Ранее американский лидер заявил, что Украина не вступит в НАТО до разрешения конфликта с Россией. Он подчеркнул, что его украинский коллега Владимир Зеленский понимает, что обязательства участников перед Киевом важнее вступления в альянс.

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    Марина Совина
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