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14:19, 13 июля 2023Моя страна

В Приморье благоустроили более 100 дворов, скверов и парков

В Приморье благоустроят более 400 придомовых территорий и общественных пространств

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Приморье с начала года благоустроили 28 дворов и 86 общественных пространств в 26 населенных пунктах. Об этом со ссылкой на краевое министерство жилищно-коммунального хозяйства сообщает KP.RU.

На остальных территориях, которые вошли в нацпроект «Жилье и городская среда», программы «1000 дворов» и «1000 дворов Дальнего Востока», ремонтные работы в настоящий момент все еще не завершены и находятся на разной стадии готовности. Издание отмечает, что в настоящий в работе находятся порядка 300 объектов.

«Всего до осени в городах и районах благоустроят 407 парков, скверов, пешеходных зон и придомовых территорий», — пообещали в ведомстве.

Ранее россияне раскрыли источники вдохновения на ремонт.

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    Варвара Кошечкина
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