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08:47, 13 июля 2023Россия

Вода сошла с подтопленных дворов в Туапсинском районе

Вода сошла со всех подтопленных дворов и домов в Туапсинском районе Краснодарского края

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Вода сошла со всех дворов и домов, подтопленных после прошедших ливней в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

Отмечается, что к вечеру 12 июля вода сошла или была откачана со всех выявленных территорий и домовладений. Семь человек остаются в пунктах временного размещения, из них двое детей. «Они обеспечены всем необходимым», — говорится в сообщении.

Однако при этом остаются подтопленными подвалы многоэтажек, а также одно из складских помещений на цокольном этаже в поселке Тюменском. По данным властей, в населенных пунктах расчищают территории, восстанавливают поврежденные объекты инженерной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности ввели в столице Бурятии Улан-Удэ в связи с повышением уровня воды в реках Уда и Селенга.

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    Екатерина Подвигина
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