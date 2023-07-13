Вода сошла с подтопленных дворов в Туапсинском районе
Вода сошла со всех дворов и домов, подтопленных после прошедших ливней в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.
Отмечается, что к вечеру 12 июля вода сошла или была откачана со всех выявленных территорий и домовладений. Семь человек остаются в пунктах временного размещения, из них двое детей. «Они обеспечены всем необходимым», — говорится в сообщении.
Однако при этом остаются подтопленными подвалы многоэтажек, а также одно из складских помещений на цокольном этаже в поселке Тюменском. По данным властей, в населенных пунктах расчищают территории, восстанавливают поврежденные объекты инженерной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности ввели в столице Бурятии Улан-Удэ в связи с повышением уровня воды в реках Уда и Селенга.