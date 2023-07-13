Вода сошла с подтопленных дворов в Туапсинском районе

Вода сошла со всех подтопленных дворов и домов в Туапсинском районе Краснодарского края

Вода сошла со всех дворов и домов, подтопленных после прошедших ливней в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

Отмечается, что к вечеру 12 июля вода сошла или была откачана со всех выявленных территорий и домовладений. Семь человек остаются в пунктах временного размещения, из них двое детей. «Они обеспечены всем необходимым», — говорится в сообщении.

Однако при этом остаются подтопленными подвалы многоэтажек, а также одно из складских помещений на цокольном этаже в поселке Тюменском. По данным властей, в населенных пунктах расчищают территории, восстанавливают поврежденные объекты инженерной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности ввели в столице Бурятии Улан-Удэ в связи с повышением уровня воды в реках Уда и Селенга.