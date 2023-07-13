Предполагаемую колонну ЧВК «Вагнер» сняли на видео на трассе в сторону Москвы

Предполагаемую колонну ЧВК «Вагнер» на трассе в сторону Москвы сняли на видео

Предполагаемую колонну ЧВК «Вагнер» сняли на видео во время движения по трассе М-4 в сторону Москвы. Ролик опубликовал журналист Александр Коц в Telegram.

На кадрах видна группа следующих друг за другом транспортных средств. В состав колонны входят как внедорожники, так и автобусы. Помимо этого, в колонне можно увидеть тягач, везущий накрытый тентом груз.

Возможно, автор видео снял передислокацию сотрудников ЧВК из полевых лагерей, заявил Коц. Со ссылкой на своих подписчиков журналист сообщил, что в колонне заметили автобусы с белорусскими номерами.

12 июня Минобороны России сообщило, что ЧВК «Вагнер» завершила передачу техники и вооружения Минобороны России. По данным военного ведомства, всего вооруженными силами было получено около двух тысяч единиц техники и вооружения, в том числе несколько сотен танков, установок РСЗО и артиллерийских орудий.