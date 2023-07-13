Режиссер «Вонки» объяснил выбор Тимоти Шаламе на главную роль

Режиссер Пол Кинг: Тимоти Шаламе получил роль Вилли Вонки по вирусным школьным видео

Режиссер фильма о шоколадном магнате Вилли Вонке Пол Кинг объяснил, почему выбрал актера Тимоти Шаламе в качестве исполнителя главной роли. Его цитирует Rolling Stone.

По словам кинематографиста, актер был утвержден на роль без прослушивания. Кинг поделился, что причиной этого отчасти стали вирусные видео со школьными выступления Шаламе, на некоторых из них он читал рэп. «Это было прямое предложение, потому что он великолепен и был единственным человеком в моем представлении, который мог сыграть эту роль», — рассказал режиссер.

Ранее в сети был опубликован первый трейлер фильма «Вилли Вонка». Сюжет картины повествует об истории молодого Вилли Вонки, который мечтает покорить мир своими сладостями. Фильм является приквелом к ленте «Чарли и шоколадная фабрика» 2005 года. Премьера фильма в США должна состояться 15 декабря.

