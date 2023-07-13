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10:46, 13 июля 2023Силовые структуры

Задержание сотрудниками ФСБ трансгендера за финансирование ВСУ попало на видео

ФСБ показала видео задержания трансгендера из Орловской области за финансирование ВСУ

Задержание сотрудниками ФСБ трансгендера из Орловской области за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало на видео. Запись публикует РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

На кадрах показано, как силовики выходят из машины, подбегают к идущему вдоль здания россиянину с криками «Лежать!», прижимают его к стене и надевают наручники. После этого его сажают в служебный автомобиль.

По данным спецслужбы, ранее активист сменил пол с женского на мужской. Он был волонтером правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (признан в России иноагентом) и администратором одного из антироссийских ресурсов. Желая помочь военнослужащим ВСУ, он перевел деньги на расчетный счет в украинском банке.

В отношении задержанного возбудили дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Сейчас с ним проводят следственные действия.

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    Владимир Шарапов
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