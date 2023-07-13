Задержание сотрудниками ФСБ трансгендера за финансирование ВСУ попало на видео

ФСБ показала видео задержания трансгендера из Орловской области за финансирование ВСУ

Задержание сотрудниками ФСБ трансгендера из Орловской области за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало на видео. Запись публикует РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

На кадрах показано, как силовики выходят из машины, подбегают к идущему вдоль здания россиянину с криками «Лежать!», прижимают его к стене и надевают наручники. После этого его сажают в служебный автомобиль.

По данным спецслужбы, ранее активист сменил пол с женского на мужской. Он был волонтером правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (признан в России иноагентом) и администратором одного из антироссийских ресурсов. Желая помочь военнослужащим ВСУ, он перевел деньги на расчетный счет в украинском банке.

В отношении задержанного возбудили дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Сейчас с ним проводят следственные действия.