Рудковская отреагировала на признание МакSим в алкогольной зависимости

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на признание певицы МакSим в алкогольной зависимости

Музыкальный продюсер Яна Рудковская отреагировала на признание певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) в алкогольной зависимости. Она поддержала артистку в своем Telegram-канале.

«Огромная поддержка и уважение! Это очень сильное решение по-настоящему сильной женщины», — прокомментировала Рудковская, отметив, что МакSим не просто извинилась и раскрыла настоящую причину скандала с отменой концерта. По словам продюсера, МакSим данным заявлением предприняла важные действия для своего исцеления.

Рудковская выразила уверенность, что исполнительница сможет достичь поставленной цели, избавится от зависимости и вернется на сцену.

Ранее певица МакSим впервые рассказала о своей алкогольной зависимости. Артистка поведала, что слишком рано начала гастролировать после тяжелой болезни, а также добавила, что апогеем стал сорванный концерт в Сочи.