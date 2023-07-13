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18:53, 13 июля 2023Культура

Рудковская отреагировала на признание МакSим в алкогольной зависимости

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на признание певицы МакSим в алкогольной зависимости

Кадр: Telegram-канал «Голубь Мира Яна Рудковская»

Музыкальный продюсер Яна Рудковская отреагировала на признание певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) в алкогольной зависимости. Она поддержала артистку в своем Telegram-канале.

«Огромная поддержка и уважение! Это очень сильное решение по-настоящему сильной женщины», — прокомментировала Рудковская, отметив, что МакSим не просто извинилась и раскрыла настоящую причину скандала с отменой концерта. По словам продюсера, МакSим данным заявлением предприняла важные действия для своего исцеления.

Рудковская выразила уверенность, что исполнительница сможет достичь поставленной цели, избавится от зависимости и вернется на сцену.

Ранее певица МакSим впервые рассказала о своей алкогольной зависимости. Артистка поведала, что слишком рано начала гастролировать после тяжелой болезни, а также добавила, что апогеем стал сорванный концерт в Сочи.

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    Сергей Равин
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