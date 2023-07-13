Неизвестные сообщили о минировании зданий Госдумы и Минфина

Shot: неизвестные сообщили о минировании зданий Госдумы и Министерства финансов

Неизвестные сообщили, что здания Госдумы и Министерства финансов России заминированы. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, сообщившие о бомбах представились «Партизанским движением против уничтожения трансгендеров и ЛГБТ». На данный момент информация проверяется.

Официального подтверждения или опровержения пока не поступало.

Ранее в Белгороде поступила ложная информация о минировании зданий, которая на данный момент проверяется. Людей из некоторых строений эвакуируют. По словам мэра города Валентина Демидова, в связи с этим людей эвакуируют из зданий в безопасное место на время проведения необходимых мероприятий.