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14:00, 13 июля 2023Россия

Неизвестные сообщили о минировании зданий Госдумы и Минфина

Shot: неизвестные сообщили о минировании зданий Госдумы и Министерства финансов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Неизвестные сообщили, что здания Госдумы и Министерства финансов России заминированы. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, сообщившие о бомбах представились «Партизанским движением против уничтожения трансгендеров и ЛГБТ». На данный момент информация проверяется.

Официального подтверждения или опровержения пока не поступало.

Ранее в Белгороде поступила ложная информация о минировании зданий, которая на данный момент проверяется. Людей из некоторых строений эвакуируют. По словам мэра города Валентина Демидова, в связи с этим людей эвакуируют из зданий в безопасное место на время проведения необходимых мероприятий.

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    Никита Абрамов
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