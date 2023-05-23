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14:43, 23 мая 2023Россия

В Белгороде начали эвакуацию из зданий после ложных сообщений о минировании

Мэр Белгорода Демидов заявил об эвакуации из зданий из-за сообщений о минировании

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Белгороде начали эвакуировать людей из некоторых зданий после ложных сообщений о минировании. Об этом заявил мэр города Валентин Демидов в Telegram.

«Друзья, прошу сохранять спокойствие — поступает много ложных сообщений о минировании зданий в Белгороде», — сказал он.

Градоначальник пояснил, что каждое подобное сообщение обязаны проверять спецслужбы. В связи с этим людей эвакуируют из зданий в безопасное место на время проведения необходимых мероприятий. Он добавил, что после того, как спецслужбы убедятся, что информация является ложной, все вернутся на свои места.

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Никита Абрамов
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