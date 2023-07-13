В России высказались об альтернативе зерновой сделке

Депутат Госдумы Новиков допустил изменение формата зерновой сделки

Россия может отказаться от текущего формата зерновой сделки в пользу отработки собственных маршрутов поставки. Это может вызвать недовольство ООН, но беднейшие страны мира продолжат получать обещанную помощь. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Гарантии, которые давала Россия, участвуя в программах ООН по поддержке беднейших стран мира с помощью поставок зерна, можно исполнить двумя способами. Первый — это та старая схема и маршруты, которые предлагались и согласовывались чиновниками ООН. Но, в силу обнаружившихся неприятных вещей, связанных с воровством зерна богатыми странами Европы, Россия может предпочесть другой вариант», — сказал Новиков.

Он допустил, что страна может отработать собственные маршруты поставки потребителям, собственную логистику. Это может вызвать недовольство ряда западных чиновников, но договоренности при этом останутся соблюдены: беднейшие страны получат помощь.

«Я думаю, это путь, который стоит рассматривать», — заключил депутат.

Ранее в Турции усомнились, что требования России по зерновой сделке будут выполнены. Там отметили, что после саммита НАТО в Вильнюсе возможности Анкары содействовать поиску компромиссов в рамках сделки «сильно снизились».