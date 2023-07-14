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05:13, 14 июля 2023Россия

Минобороны показало уничтожение техники и опорного пункта ВСУ из САУ «Акация»

Минобороны России: САУ «Акация» уничтожила бронетехнику и позиции ВСУ

Кадр: Минобороны России

Расчеты самоходной артиллерийской установки (САУ) уничтожили бронетехнику и укрепленные позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Ведомство опубликовало видео работы орудия. Уточняется, что батарея Западного военного округа нанесла удар с закрытых огневых позиций по опорным пунктам, технике и складу с боеприпасами ВСУ. В Минобороны отметили, что поражение целей контролировалось разведчиками с помощью беспилотников.

Также стало известно, что российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой в Донецкой народной республике (ДНР). Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что основная часть атакующих была уничтожена, в плен взято двое военных.

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    Марина Совина
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