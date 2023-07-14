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05:11, 14 июля 2023Россия

Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой

Российские военные сорвали попытку наступления украинских войск под Клещеевкой в ДНР

Фото: Stringer / Reuters

Российские военные сорвали попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Клещеевкой в в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, пишет РИА Новости.

По его словам, в плен взято двое военных. «Завязался бой — огнем артиллерии соединений 3-го армейского корпуса Южного военного округа попытка прорыва украинских штурмовиков была сорвана», — отметил Астафьев. Он добавил, что основная часть атакующих была уничтожена.

Ранее Министерство обороны России сообщило о поражении танком Т-80БВ Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции опорного пункта украинских войск с закрытой огневой позиции по наводке беспилотника. Уточнялось, что расстояние до противника составляло приблизительно пять километров.

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    Марина Совина
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