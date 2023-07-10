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05:20, 10 июля 2023Бывший СССР

Минобороны заявило об уничтожении опорного пункта ВСУ по наводке дрона

Минобороны: танк Т-80БВ уничтожил опорный пункт украинских войск по наводке беспилотника

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Минобороны России сообщило об уничтожении танками Т-80БВ Западного военного округа в зоне проведения спецоперации опорного пункта украинских войск с закрытой огневой позиции по наводке беспилотника. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что расстояние до противника составляло около 5 километров. «По врагу танк работает с закрытой позиции. Боевая машина менее заметна для противника. Первый выстрел пристрелочный», — указали в министерстве.

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    Марина Совина
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