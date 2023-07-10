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05:21, 10 июля 2023Бывший СССР

Группировка «Юг» отбила попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях

Минобороны: группировка «Юг» отбила попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях

Подразделения Южной группировки российских войск успешно отразили попытки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону на трех направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, передает РИА Новости.

Он уточнил, что ВСУ в течение суток проявляли активность на лисичанском (в районе населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Часов Яр и Константиновка), соледаро-артемовском (Авдеевка) и александро-калиновском (Ягодное и Миньковка) направлениях. Живая сила и техника противника была поражена как ракетно-бомбовыми уларами российской авиации, так и реактивной артиллерией.

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    Марина Совина
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