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06:13, 14 июля 2023Мир

Китай обвинил НАТО в мировом политическом кризисе

Постпред КНР в ООН Цзюнь: расширение НАТО привело к политическому кризису в мире

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь обвинил НАТО в существующем в мире политическом кризисе. Его слова приводит «Московский комсомолец».

По словам дипломата, к такому положению дел привело последовательное расширение Североатлантического альянса. Постпред КНР также указал на тот факт, что НАТО является продуктом холодной войны, который до сих пор умышленно, в своих интересах поддерживает призрак холодной войны.

Комментируя прошедший в Вильнюсе саммит альянса, Чжан Цзюнь обратил внимание, что в итоговом коммюнике альянса были выдвинуты необоснованные обвинения в адрес Китая.

Ранее источник в дипломатической миссии КНР в ЕС рассказал, что Китай даст решительный отпор любым действиям НАТО, вредящим его интересам, так как решил защищать свой суверенитет и безопасность.

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    Марина Совина
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