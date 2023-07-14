Китай обвинил НАТО в мировом политическом кризисе

Постпред КНР в ООН Цзюнь: расширение НАТО привело к политическому кризису в мире

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь обвинил НАТО в существующем в мире политическом кризисе. Его слова приводит «Московский комсомолец».

По словам дипломата, к такому положению дел привело последовательное расширение Североатлантического альянса. Постпред КНР также указал на тот факт, что НАТО является продуктом холодной войны, который до сих пор умышленно, в своих интересах поддерживает призрак холодной войны.

Комментируя прошедший в Вильнюсе саммит альянса, Чжан Цзюнь обратил внимание, что в итоговом коммюнике альянса были выдвинуты необоснованные обвинения в адрес Китая.

Ранее источник в дипломатической миссии КНР в ЕС рассказал, что Китай даст решительный отпор любым действиям НАТО, вредящим его интересам, так как решил защищать свой суверенитет и безопасность.