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06:08, 12 июля 2023Мир

Китай сделал заявление после саммита НАТО в Вильнюсе

Посольство Китая в ЕС: Пекин даст отпор любым действиям НАТО, вредящим его интересам

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

Китай даст решительный отпор любым действиям НАТО, вредящим его интересам, так как решил защищать свой суверенитет и безопасность. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатической миссии КНР в ЕС.

Миссия уточнила, что НАТО, будучи продуктом холодной войны, «известна своими злодеяниями». «Выступаем против экспансии НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион. Любым действиям, наносящим ущерб законным правам и интересам Китая, будет дан решительный отпор», — сделали в посольстве заявление после саммита НАТО в Вильнюсе.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что продвижение НАТО в Азию подорвет стабильность и станет угрозой миру в регионе. Она подчеркнула, что продвижение альянса в Азию будет способствовать блоковой конфронтации, а регион не должен становиться ареной геополитического соперничества. Мао Нин отметила, что это должно вызывать повышенную настороженность азиатских стран.

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    Марина Совина
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