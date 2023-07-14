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18:45, 14 июля 2023Бывший СССР

Российский военный рассказал о защите ВСУ беспилотников с помощью Starlink

РИА Новости: российский боец рассказал, что ВСУ защищают беспилотники с помощью Starlink

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют переданную Илоном Маском систему Starlink для защиты беспилотников от противодронных средств. Об этом рассказал российский боец с позывным Каток, передает РИА Новости.

По словам военного, система Starlink позволяет перестроить связь на другие частоты, вследствие чего противодронные средства могут не срабатывать на некоторые модели беспилотников.

Боец также отметил, что противник часто применяет квадрокоптеры ударного и разведывательного типов. Российская армия подавляет их из противодронных ружей и стрелкового оружия.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России впервые применили тяжелый ударный дрон С-70 «Охотник» для нанесения ударов по военным объектам ВСУ. Дрон совершил первый полет в 2019 году, его масса составляет около 20 тонн.

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    Алевтина Запольская
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