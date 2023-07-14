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16:14, 14 июля 2023Россия

В России объявили предупреждение из-за дрейфующей в Черном море морской мины

Черноморский флот объявил предупреждение из-за дрейфующей в Черном море морской мины

Фото: Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / РИА Новости

Черноморский флот объявил предупреждение из-за бесконтрольно дрейфующей украинской мины, которую обнаружили в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет «Интерфакс».

«Командованием Черноморского флота объявлено предупреждение мореплавателям о наличии минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря», — пояснили в пресс-службе министерства.

В оборонном ведомстве добавили, что предупреждение обусловлено обнаружением украинской мины, которая бесконтрольно дрейфовала в море и создавала угрозу мореплавателям. Уточняется, что взрывное устройство было выставлено украинскими военно-морскими силами в начале 2022 года во время минирования прибрежной части Черного моря.

В марте 2022 года в Минобороны России подсчитали, что в период с 25 февраля по 4 марта в акваториях Черного и Азовского морей остатками минно-тральных сил ВМС Украины было выставлено около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1, в Черном море — 370 и в Азовском — 50.

Позднее из-за шторма в Черном море и неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями у порядка 10 мин.

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    Никита Абрамов
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