В Китае казнили отравившую 25 детей нитритом натрия воспитательницу

В Китае казнили воспитательницу Ван Юнь, отравившую 25 детей нитритом натрия

В Китае казнили воспитательницу Ван Юнь, которая в 2019 году отравила 25 детей нитритом натрия. Об этом сообщает издание «Пэнпай».

Информацию о казни женщины подтвердили в Народном суде средней ступени города Цзяоцзо, провинция Хэнань. Ван Юнь казнили 13 июля.

О том, что воспитательницу приговорили к смертной казни, стало известно в сентябре 2020 года. Причиной для приговора послужил инцидент, возникший в марте 2019-го.

Тогда в детском саду «Мэнмэн» в городе Цзяоцзо было зафиксировано массовое пищевое отравление. Расследование показало, что Ван Юнь, работавшая в учреждении воспитательницей, подсыпала детям в кашу нитрит натрия. В результате 25 воспитанников попали в больницу. У 21 ребенка зафиксировали тяжелое отравление, еще один скончался.

Известно, что мотивом преступления послужил конфликт, возникший между Ван Юнь и ее коллегой. После ссоры воспитательница решила его подставить. Также следствие выяснило, что в 2017 году женщина после бытовой ссоры пыталась отравить своего мужа нитритом натрия.