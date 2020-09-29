Воспитательницу детсада приговорили к смертной казни за отравление детей в Китае. Об этом сообщается на портале Baijiahao.

Отмечается, что решение вынес Народный суд города Цзяоцзо провинции Хэнань. Осужденная Ван Юнь работала в детском саду «Мэнмэн». Установлено, что она поругалась с другим преподавателем по фамилии Сунь, после чего решила подставить коллегу.

В марте 2019 года Ван подсыпала нитрит натрия в кашу детям из группы Сунь. 25 человек попали в больницы, 21 ребенок получил тяжелое отравление, один из них скончался. Суд назвал поступок женщины отвратительным, последствия — трагичными, и приговорил к смертной казни.

Кроме того, следствие установило, что это был не первый подобный случай со стороны Ван. В частности, в 2017 году она пыталась отравить своего супруга Фэня, подсыпав то же вещество в воду.

В сентябре на юге Китая вооруженный ножом мужчина совершил нападение на прохожих около детского сада, пострадали семь человек. Инцидент произошел в районе Паньюй города Гуанчжоу (провинция Гуандун). В результате нападения пострадали четыре учащихся начальной школы, один — детского сада, один взрослый и сам злоумышленник.

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