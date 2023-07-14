В Екатеринбурге открыли два летних кинотеатра

В Екатеринбурге открыли кинотеатры в парке Маяковского и в Летнем парке «Уралмаш»

Два летних кинотеатра открыли в екатеринбургских парках, теперь у жителей и гостей города будет возможность посмотреть фильмы и мультики на свежем воздухе. Как уточняет KP.RU, просмотры лент будут проводить в парке Маяковского и в Летнем парке «Уралмаш».

Отмечается, что посетителей кинотеатров ожидает насыщенная программа, включающая не только фильмы вселенной Marvel, но и романтические комедии и мелодрамы, а также мультфильмы Уолта Диснея и Хаяо Миядзаки.

Подробнее ознакомиться с афишей кинотеатра, появившегося в парке «Уралмаш», можно в группе «ВКонтакте». Расписание сеансов в кинотеатре в парке Маяковского размещено на сайте парка.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в августе пройдет международный книжный фестиваль.