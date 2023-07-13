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16:08, 13 июля 2023Моя страна

В Екатеринбурге пройдет международный книжный фестиваль

В Екатеринбурге с 25 по 27 августа пройдет книжный фестиваль «Красная строка»

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В Историческом сквере Екатеринбурга состоится международный книжный фестиваль «Красная строка». Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на команду фестиваля Ural Music Night и ассоциацию «Межрегиональная федерация чтения».

Мероприятие пройдет с 25 по 27 августа. На фестиваль привезут книги более 130 издательств со всей страны. Все желающие смогут принять участие в различных мастер-классах, посетить лекции и встречи с авторами. Гостей мероприятия также ждет обширная театральная и концертная программа.

Известно, что на фестивале выступят историк и сценарист Леонид Юзефович, писательница Евгения Некрасова и писатель Александр Снегирев. Других участников объявят позже.

Отмечается, что «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге впервые. Вход на все мероприятия бесплатный.

Ранее сообщалось, что с июля по октябрь во всех кинотеатрах сети «КАРО.Арт.», в том числе в Екатеринбурге, пройдет фестиваль корейского кино «Корейский квартал». Первый показ состоится 20 июля — зрители смогут увидеть картину «Малышка на драйве».

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    Алиса Удовик
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