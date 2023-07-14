Девушка пожаловалась на появившийся после ухода за больным партнером секс-фетиш

Порнозвезда посоветовала девушке с появившимся фетишем на больных обсудить его с партнером

Бывшая порнозвезда Джессика Стоядинович, известная под псевдонимом Стоя (Stoya), дала совет 29-летней девушке, которая пожаловалась на внезапно появившийся фетиш на больных людей. Ее ответ на письмо читательницы публикует издание Slate.

Девушка рассказала, что уже два года живет со своим 31-летним бойфрендом и в последние месяцы не стремилась к сексу. Ситуация изменилась после того, как партнеру потребовался уход. «Недавно его экстренно госпитализировали в реанимацию, к счастью, ничего угрожающего жизни, он выздоравливает. Но его вид в больничной кровати, нездорового, возбудил меня больше, чем когда-нибудь. Я возбуждаюсь, заботясь о нем, и из-за этого чувствую вину», — написала девушка, спросив, что ей делать с этой странной особенностью.

В ответ Стоя отметила, что девушку может заводить власть, роль заботящегося человека, страх потери, и посоветовала обсудить новые предпочтения в сексе с партнером. «Отдайтесь своим чувствам, пофантазируйте, обратите больше внимания на то, что вас возбуждает, чтобы чуть больше узнать о заводящих вас вещах. Если партнер вас поймет, поговорить с ним о своих чувствах, когда он выздоровеет», — написала порнозвезда.

Ранее Стоядинович дала совет женщине, у которой нет опыта свиданий. Она порекомендовала ей дождаться момента, когда она будет готова к другим отношениям.