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16:46, 14 июля 2023Путешествия

Стала известна судьба пропавшей в горах Адыгеи 11-летней девочки

МЧС России: пропавшая в горах Адыгеи 11-летняя девочка нашлась

Фото: Telegram-канал ЮРПСО МЧС России

11-летняя девочка, пропавшая без вести в горах Адыгеи, нашлась. О судьбе потерявшейся школьницы сообщается в Telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

По предварительной информации, ее привели на турбазу Верхний Чуб. «Так как нет устойчивой связи, пока невозможно сказать, туристы это были или сотрудники заповедника», — говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время спасатели возвращаются в места постоянной дислокации.

О пропаже девочки в горах Адыгеи стало известно ранее 14 июля. Отмечалось, что школьница отдыхала вместе с родителями на турбазе Верхний Чуб.

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    Фариза Бацазова
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