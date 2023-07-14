Стала известна судьба пропавшей в горах Адыгеи 11-летней девочки

МЧС России: пропавшая в горах Адыгеи 11-летняя девочка нашлась

11-летняя девочка, пропавшая без вести в горах Адыгеи, нашлась. О судьбе потерявшейся школьницы сообщается в Telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

По предварительной информации, ее привели на турбазу Верхний Чуб. «Так как нет устойчивой связи, пока невозможно сказать, туристы это были или сотрудники заповедника», — говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время спасатели возвращаются в места постоянной дислокации.

О пропаже девочки в горах Адыгеи стало известно ранее 14 июля. Отмечалось, что школьница отдыхала вместе с родителями на турбазе Верхний Чуб.