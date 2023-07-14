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16:25, 14 июля 2023Россия

В России предложили не отпускать мужчин на СВО без согласия жены

В Липецкой области предложили не отпускать мужчин на спецоперацию без согласия жены

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Депутат Липецкого областного совета Анатолий Емельянов предложил не отпускать состоящих в браке мужчин на специальную военную операцию (СВО) без согласия их жен. Об этом говорится в официальном сообществе регионального отделения партии ЛДПР во «ВКонтакте».

Поводом к этому послужило обращение, поступившее депутату от одной из горожанок. За две недели до этого ее муж ушел на СВО добровольцем, заключив контракт с Минобороны. По словам женщины, оставшейся с четырьмя детьми, она не может в одиночку справиться со свалившейся на нее нагрузкой.

В связи с этим Емельянов намерен обратиться в военное ведомство с предложением расширить набор необходимых для поступления на службу документов. К существующему пакету бумаг он хочет добавить заявление жен, в котором они подтверждают свою осведомленность о намерениях мужей. Подобная практика уже существует в подразделении «Ахмат», отметил депутат.

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    Алан Босиков
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