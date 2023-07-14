В Татарстане появятся музей образования, памятник и сквер учителя

В 2023 году в Татарстане появятся музей образования, памятник и сквер учителя

В Татарстане утвердили план мероприятий, приуроченных к проведению Года педагога и наставника. Об этом пишет портал «Татар-информ».

В частности, отмечается, что в 2023 году в республике появится музей образования, памятник и сквер учителя. Также планируется издание книги о системе образования.

Более того, в Татарстане проведут XIII Международный фестиваль учителей, фестиваль «Диалог поколений» и многие другие мероприятия.

По данным издания, их эффективность будет оцениваться по заранее установленному стандарту. Так, ожидается, что число преподавателей, отмеченных ведомственными наградами, в сравнении с 2022 годом увеличится на 20 процентов.

Ранее стало известно, что в селе Зюри Мамадышского района Татарстана пройдет праздник кряшенской культуры «Питрау». Мероприятие состоится в субботу, 15 июля.