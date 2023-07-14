Кеннеди-младший увидел в решении Байдена подготовку к войне с Россией

Кеннеди-младший увидел в решении Байдена о резерве сил для НАТО подготовку к войне с РФ

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший увидел в решение американского лидера Джо Байдена о мобилизации резерва сил для НАТО подготовку к войне с Россией. Об этом он написал в Twitter.

Политик напомнил, что глава государства призывал три тысячи резервистов в рамках операции «Атлантическая решимость» для усиления Североатлантического альянса.

«Я хочу, чтобы люди понимали, к чему эта мобилизация. Это подготовка к наземной войне с Россией», — подчеркнул Кеннеди.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал решение действующего главы государства Джо Байдена задействовать резервные американские силы для поддержки восточного фланга НАТО. Американский экс-президент заявил, что «безрассудная эскалация» конфликта на Украине двигает Вооруженные силы США к грани катастрофы.

