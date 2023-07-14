Трамп обвинил Байдена в приближении третьей мировой войны

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал решение действующего главы государства Джо Байдена задействовать резервные американские силы для поддержки восточного фланга НАТО. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Джо Байден не может даже подняться по ступенькам на борт Air Force One [название президентского борта в США], не споткнувшись. Последнее, что должна делать его некомпетентная администрация, — это подталкивать нас к третьей мировой войне», — обвинил Трамп политика.

Американский экс-президент добавил, что «безрассудная эскалация» конфликта на Украине двигает Вооруженные силы США к грани катастрофы. По его мнению, решение отправить военных в Европу ставит под угрозу границы США.

«Когда меня переизберут, это займет 24 часа. Этот конфликт должен закончиться. Ни одна мать и ни один отец не хочет отправлять своего ребенка умирать в Восточную Европу. У нас должен быть мир», — заключил Трамп.

Ранее Байден предсказал последствия членства Украины в НАТО во время военного конфликта. По его словам, атака на страну альянса приведет к участию в третьей мировой войне.

Трамп и ранее обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Говоря о том, каким именно образом он собирается это сделать, Трамп сказал, что встретится с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

