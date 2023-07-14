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14:46, 14 июля 2023Ценности

Солистка «А'Студио» рассказала о неудачной пластике

Солистка группы «А'Студио» Кети Топурия рассказала о неудачной ринопластике

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Грузинская и российская певица, вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия рассказала о неудачной пластической операции. Своими воспоминаниями она поделилась в YouTube-шоу блогера Карена Адамяна «Макарена».

36-летняя исполнительница рассказала, что обращалась за помощью к хирургу из-за травмы. «Двоюродный брат заходит домой и бросает мне Twix в нос. И я реально ощутила момент, когда говорят, что искры из глаз вылетели. У меня отек нос, выросла горбинка. Думала, что рассосется, но ничего не рассосалось», — посетовала звезда.

В связи с этим артистке сделали операцию по коррекции носовой перегородки. Однако, по ее словам, вмешательство было проведено неудачно, поскольку кончик носа начал опускаться. Тогда Топурия вместе со своей матерью нашла звездного хирурга Артура Рыбакина, который не только исправил ошибку предыдущего врача, но и сделал полноценную ринопластику. «Я довольна», — заключила знаменитость.

В мае пластический хирург Дмитрий Скворцов предупредил россиян о неожиданных последствиях повторной ринопластики. Врач рассказал, что за второй пластикой носа следует обращаться по следующим причинам: нарушена симметрия формы носа, после операции появились неровности и впадины, а также заметны швы и рубцы. Вдобавок Скворцов отметил искривление носовой перегородки, затрудненное дыхание и болевые ощущения внутри носа или головные боли, которые долго не проходят.

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    Карина Черных
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