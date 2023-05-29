Хирург предупредил россиян о неожиданных последствиях повторной пластики носа

Хирург Скворцов заявил россиянам, что повторная пластика носа проводится намного сложнее

Пластический хирург Дмитрий Скворцов предупредил россиян о неожиданных последствиях повторной ринопластики. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 29 мая.

Врач рассказал, что за второй пластикой носа следует обращаться по следующим причинам: нарушена симметрия формы носа, после операции появились неровности и впадины, а также заметны швы и рубцы. Вдобавок Скворцов отметил искривление носовой перегородки, затрудненное дыхание и болевые ощущения внутри носа или головные боли, которые долго не проходят.

В то же время эксперт заявил, что повторная пластика носа проводится намного сложнее, чем первая. «Рубцовая ткань, которая осталась от первичной операции, потеряла эластичность. Обменные процессы в тканях нарушены, и оттого воспалительный процесс длится дольше. Хрящевая ткань тоже изменена и ее бывает недостаточно для следующего вмешательства», — пояснил Скворцов.

При этом он уточнил, что все эти последствия влияют на стоимость второй манипуляции. «Если вторичную операцию будет проводить тот же хирург, пациент оплатит только расходные материалы и пребывание в стационаре. Кроме того, по законодательству пациенту положен налоговый вычет в 13 процентов от стоимости операции», — заключил собеседник издания.

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