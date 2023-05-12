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15:02, 12 мая 2023Ценности

Хирург раскрыл россиянам опасность пластических операций в летнее время

Хирург Гогиберидзе порекомендовал не делать пластику летом пациентам с заболеванием сердца

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Хирург Отари Гогиберидзе раскрыл россиянам опасность пластических операций в летнее время. Соответствующий комментарий публикует издание «Газета.Ru».

В первую очередь специалист уточнил, что хирургические вмешательства можно проводить в любое время года, однако любому сезону сопутствуют определенные сложности. При этом справиться с ними, по словам доктора, можно при соблюдении рекомендаций врача. К примеру, повышенного риска занести инфекцию после операции летом можно избежать за счет антибактериальных препаратов.

Тем не менее, отмечает Гогиберидзе, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями дыхательной системы в принципе не рекомендуется делать какие-либо операции в летнее время. Кроме того, эксперт подчеркнул, что в упомянутый период после ряда хирургических вмешательств предполагается ношение компрессионных трикотажей, которые могут доставлять дискомфорт.

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«В целом, если нет никаких проблем со здоровьем, то летом можно выполнять любые пластические операции. При ответственном соблюдении рекомендаций врача никаких проблем с реабилитацией ни летом, ни в любое другое время года возникать не должно», — заключил доктор.

В апреле пластический хирург Надежда Петраш раскрыла россиянкам опасность увеличения ягодиц посредством имплантов. Данный способ коррекции внешности чреват отторжением вживленного изделия или его перемещением, отметила врач.

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Екатерина Ештокина
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