Хирург раскрыла россиянкам опасность увеличения ягодиц

Хирург Надежда Петраш: увеличение ягодиц посредством имплантов чревато воспалением

Пластический хирург Надежда Петраш раскрыла россиянкам опасность увеличения ягодиц посредством имплантов. Ее комментарий приводит Life.

Данный способ коррекции внешности чреват отторжением вживленного изделия или его перемещением, отметила врач. В то же время может возникнуть воспаление или появиться капсулярная контрактура.

«Установка имплантов в ягодицы отличается болезненностью и более длительной реабилитацией, требующей от пациента особенных усилий: например, после операции месяц нельзя сидеть, лежать можно только на животе», — пояснила собеседница издания. Также она добавила, что впоследствии будет противопоказано делать инъекции в ягодичные мышцы.

В марте пластический хирург Тигран Алексанян перечислил самые востребованные у россиянок операции перед свадьбой. Врач заявил, что нередко пациентки обращаются за закрытой бескровной ринопластикой. Помимо этого, по словам доктора, часто невесты перед церемонией бракосочетания избавляются от лопоухости посредством отопластики.