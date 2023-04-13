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18:51, 13 апреля 2023Ценности

Хирург раскрыла россиянкам опасность увеличения ягодиц

Хирург Надежда Петраш: увеличение ягодиц посредством имплантов чревато воспалением

Фото: Marvin Meyer / Unsplash

Пластический хирург Надежда Петраш раскрыла россиянкам опасность увеличения ягодиц посредством имплантов. Ее комментарий приводит Life.

Данный способ коррекции внешности чреват отторжением вживленного изделия или его перемещением, отметила врач. В то же время может возникнуть воспаление или появиться капсулярная контрактура.

«Установка имплантов в ягодицы отличается болезненностью и более длительной реабилитацией, требующей от пациента особенных усилий: например, после операции месяц нельзя сидеть, лежать можно только на животе», — пояснила собеседница издания. Также она добавила, что впоследствии будет противопоказано делать инъекции в ягодичные мышцы.

В марте пластический хирург Тигран Алексанян перечислил самые востребованные у россиянок операции перед свадьбой. Врач заявил, что нередко пациентки обращаются за закрытой бескровной ринопластикой. Помимо этого, по словам доктора, часто невесты перед церемонией бракосочетания избавляются от лопоухости посредством отопластики.

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Алина Гостева
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