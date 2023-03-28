Хирург перечислил самые востребованные у россиянок операции перед свадьбой

Хирург Алексанян: перед свадьбой пациентки часто обращаются за отопластикой

Пластический хирург Тигран Алексанян перечислил самые востребованные у россиянок операции перед свадьбой. Соответствующий пресс-релиз попал в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 28 марта.

Врач заявил, что нередко пациентки обращаются за закрытой бескровной ринопластикой, которая не затрагивает подкожно-мышечную апоневротическую систему, что позволяет получить естественный результат. В отличие от открытой пластики носа, данный метод не оставляет рубцов, не повреждает мягкие ткани и сохраняет качество кожи, уточнил медик.

Помимо этого, по словам доктора, часто невесты перед церемонией бракосочетания избавляются от лопоухости посредством отопластики. «Вмешательство длится около двух часов и позволяет скорректировать строение, убрать вислоухость и асимметрию», — пояснил собеседник издания.

Вдобавок Алексанян рассказал читателям о так называемой бьютификации — комплексе малоинвазивных процедур, которые улучшают черты лица, омолаживают кожу и устраняют несовершенства. Хирург подчеркнул, что типы процедур определяются индивидуально с каждым посетителем клиники. «Это может быть SMAS-лифтинг, эндоскопическая подтяжка, инъекционная или нитевая методики», — отметил он в заключение.

В феврале Тигран Алексанян также перечислил самые популярные пластические операции у мужчин в России. Специалист рассказал, что чаще всего молодые люди обращаются в клиники, чтобы избавиться от лишнего веса, а также вернуть утраченный тонус и рельеф тела с помощью липоскульптуры.