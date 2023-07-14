Дмитрий Губерниев назвал себя секс-машиной

Комментатор Губерниев рассказал о ежедневных тренировках и назвал себя секс-машиной

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своих регулярных тренировках и дал себе необычную характеристику. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Губерниева, он занимается спортом ежедневно. «В любую погоду тренируюсь на природе! Всем ЗОЖ!» — написал он. Кроме того, комментатор вольно процитировал песню Богдана Титомира «Секс-машина». «Секс-машина!!! Я мужчина!!!» — добавил журналист.

Не всем подписчикам Губерниева понравилось, как он назвал себя. Некоторые написали в комментариях, что ему «не хватает самообладания». Другие потребовали доказательств последнего тезиса.

Ранее звезда сериала «Корона» Оливия Колман призналась, что стеснялась играть любовные сцены с молодым партнером в новом фильме «Империя света». 48-летняя актриса рассказала, что любовные сцены стали самыми трудными в работе над этим проектом, но в то же время и самыми впечатляющими.