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21:02, 14 июля 2023Забота о себе

Дмитрий Губерниев назвал себя секс-машиной

Комментатор Губерниев рассказал о ежедневных тренировках и назвал себя секс-машиной

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своих регулярных тренировках и дал себе необычную характеристику. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Губерниева, он занимается спортом ежедневно. «В любую погоду тренируюсь на природе! Всем ЗОЖ!» — написал он. Кроме того, комментатор вольно процитировал песню Богдана Титомира «Секс-машина». «Секс-машина!!! Я мужчина!!!» — добавил журналист.

Не всем подписчикам Губерниева понравилось, как он назвал себя. Некоторые написали в комментариях, что ему «не хватает самообладания». Другие потребовали доказательств последнего тезиса.

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