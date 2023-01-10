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13:04, 10 января 2023Забота о себе

Звезда «Короны» призналась в смущении из-за съемок сцен секса с молодым актером

Актриса Оливия Колман призналась, что стеснялась играть любовные сцены с молодым партнером

Кадр: Фильм «Империя света»

Звезда сериала «Корона» Оливия Колман призналась, что стеснялась играть любовные сцены с молодым партнером в новом фильме «Империя света». О том, почему она испытывала смущение во время съемок, актриса рассказала в интервью Mirror.

В «Империи света», премьера которого состоялась осенью 2022 года, Колман играет немолодую и одинокую работницу кинотеатра Хилари. Героиня Колман — женщина с неустойчивой психикой. Однако это не мешает ей крутить роман сразу с двумя мужчинами — Стефеном (Майкл Уорд) и Дональдом (Колин Ферт).

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48-летняя актриса призналась, что любовные сцены стали самыми трудными в работе над этим проектом, но в то же время и самыми впечатляющими. Колман добавила, что у нее буквально сдали нервы, когда она узнала, что ей придется сниматься в сценах секса с актером вдвое моложе нее.

Играть женщину моего возраста, у которой роман с молодым мужчиной, это самая ужасная часть всего фильма для меня. Но потом я встретил Майкла, и он заставил меня чувствовать себя намного спокойнее. Майкл был намного более зрелым в этом отношении, чем я!

Оливия Колманактриса

Актриса рассказала также, что согласилась на роль, не видя сценария. Она отметила, что не знает, как можно отказать режиссеру Сэму Мендесу. «Я не могу представить, чтобы актеры, разговаривая с Сэмом Мендесом по Zoom на своей кухне, говорили: "А, нет. Меня это не интересует". Поэтому я сказала "да"», — призналась она. Позже, прочитав сценарий, Колман поняла, что сделала правильный выбор.

В декабре 2022 года стало известно, что Колман номинировали на «Золотой глобус» в номинации «Лучшая драматическая актриса» за фильм «Империя света». Конкуренцию ей составили Кейт Бланшетт («Тар»), Виола Дэвис («Королева-воин»), Ана де Армас («Блондинка») и Мишель Уильямс («Фабельманы»).

Оливия Колман снялась в 113 фильмах. За свою карьеру она получила множество престижных наград: «Эмми» и «Золотой глобус» за роль в сериале «Корона», «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Фаворитка». Также актрису несколько раз номинировали на главные кинопремии и за другие роли.

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Вера Владзиевская
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