Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

«Аватар», «Топ Ган» и «Элвис» — номинанты на «Золотой глобус» в категории «Лучшая драма»

В Лос-Анджелесе объявили номинантов 80-й премии «Золотой глобус-2023». Полный список опубликован на официальном сайте премии.

Претендентами на «Золотой глобус» в категории «Лучшая драма» стали фильмы «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, «Элвис» База Лурмана, «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Тар» Тодда Филда, и «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински.

В номинации «Лучшая драматическая актриса» представлены Кейт Бланшетт («Тар»), Оливия Колман («Империя света»), Виола Дэвис («Королева-воин»), Ана де Армас («Блондинка») и Мишель Уильямс («Фабельманы»). На награду в номинации «Лучший драматический актер» будут претендовать Остин Батлер («Элвис»), Брендан Фрейзер («Кит»), Хью Джекман («Сын»)

Билл Найи («Живой») и Джереми Поуп («Инспекция»).

За звание лучшего драматического сериала поборются проекты «Лучше звоните Солу», «Корона», «Дом дракона», «Озарк» и «Разделение».

В 2021 году главную награду кинопремии получил драматический фильм «Власть пса» режиссера Джейна Кэмпиона с актером Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Ранее также стало известно, что Брендан Фрейзер отказался посещать «Золотой глобус» из-за харассмента.