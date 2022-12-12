Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:42, 12 декабря 2022Культура

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

«Аватар», «Топ Ган» и «Элвис» — номинанты на «Золотой глобус» в категории «Лучшая драма»

Фото: Shutterstock

В Лос-Анджелесе объявили номинантов 80-й премии «Золотой глобус-2023». Полный список опубликован на официальном сайте премии.

Претендентами на «Золотой глобус» в категории «Лучшая драма» стали фильмы «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, «Элвис» База Лурмана, «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Тар» Тодда Филда, и «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински.

В номинации «Лучшая драматическая актриса» представлены Кейт Бланшетт («Тар»), Оливия Колман («Империя света»), Виола Дэвис («Королева-воин»), Ана де Армас («Блондинка») и Мишель Уильямс («Фабельманы»). На награду в номинации «Лучший драматический актер» будут претендовать Остин Батлер («Элвис»), Брендан Фрейзер («Кит»), Хью Джекман («Сын»)
Билл Найи («Живой») и Джереми Поуп («Инспекция»).

За звание лучшего драматического сериала поборются проекты «Лучше звоните Солу», «Корона», «Дом дракона», «Озарк» и «Разделение».

В 2021 году главную награду кинопремии получил драматический фильм «Власть пса» режиссера Джейна Кэмпиона с актером Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Ранее также стало известно, что Брендан Фрейзер отказался посещать «Золотой глобус» из-за харассмента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Американский разведывательный БПЛА заметили у берегов Крыма
В Эстонии приняли закон о переходе на эстонский язык обучения
Трое россиян предстанут перед судом за избиение подростка
В Сербии описали ситуацию в стране на фоне обострения в Косове
Для одной категории россиян предложили ввести льготную ипотеку
15-летнего подростка заподозрили в изнасиловании российской школьницы
Россиянам раскрыли стоимость отдыха в самом дорогом городе мира
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о сбое у популярного VPN-сервиса
Украинские военные выступили против гонений на УПЦ
Врач дал 63-летнему рок-музыканту неожиданный совет о сексе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.