В США раздали «Золотые глобусы». Сериал «Наследники» стал лучшим драматическим сериалом. Полный список победителей приводит РИА Новости.

Так, фильм «Власть пса» стал лучшей драмой, «Сядь за руль моей машины» — лучшим фильмом на иностранном языке (Япония), а «Вестсайдская история» победила в номинации «Лучшая комедия/мюзикл».

За лучшие женскую и мужскую драматические роли получили награды Николь Кидман («Быть Рикардо») и Уилла Смита («Король Ричард»).

«Лучшую мужскую роль в комедии» получил Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»), лучшую женскую — Рэйчел Зеглер за «Вестсайдскую историю». Джейн Кэмпион («Власть пса») стал победителем среди режиссеров, а сериал «Энканто» от студии Disney — лучшим анимационным фильмом.

Билли Айлиш наградили за композицию No Time To Die к 25-му фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать», а немецкого композитора Ганса Циммера за оригинальную музыку к фильму «Дюна».

В феврале 2021 года американскую кинопремию уличили в коррупции. Летом 2020 года норвежская журналистка Кьерсти Флаа подала в суд на жюри мероприятия, так как они не приняли ее в организацию. Флаа заявила, что в HFPA процветает «культ коррупции», а также отметила, что ассоциация принимает «тысячи долларов в качестве вознаграждения» от студий и звезд, которые впоследствии получают награду «Золотой глобус».