Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

В США раздали «Золотые глобусы»

Сериал «Наследники» стал лучшим драматическим сериалом на «Золотом Глобусе»

Фото: Global Look Press

В США раздали «Золотые глобусы». Сериал «Наследники» стал лучшим драматическим сериалом. Полный список победителей приводит РИА Новости.

Так, фильм «Власть пса» стал лучшей драмой, «Сядь за руль моей машины» — лучшим фильмом на иностранном языке (Япония), а «Вестсайдская история» победила в номинации «Лучшая комедия/мюзикл».

За лучшие женскую и мужскую драматические роли получили награды Николь Кидман («Быть Рикардо») и Уилла Смита («Король Ричард»).

«Лучшую мужскую роль в комедии» получил Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»), лучшую женскую — Рэйчел Зеглер за «Вестсайдскую историю». Джейн Кэмпион («Власть пса») стал победителем среди режиссеров, а сериал «Энканто» от студии Disney — лучшим анимационным фильмом.

Билли Айлиш наградили за композицию No Time To Die к 25-му фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать», а немецкого композитора Ганса Циммера за оригинальную музыку к фильму «Дюна».

В феврале 2021 года американскую кинопремию уличили в коррупции. Летом 2020 года норвежская журналистка Кьерсти Флаа подала в суд на жюри мероприятия, так как они не приняли ее в организацию. Флаа заявила, что в HFPA процветает «культ коррупции», а также отметила, что ассоциация принимает «тысячи долларов в качестве вознаграждения» от студий и звезд, которые впоследствии получают награду «Золотой глобус».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД России захотели проверить способность США принимать решения
Названы самые мощные смартфоны
В Госдуме обсудят обязательное тестирование школьников на психические отклонения
Расчлененного мужчину нашли в Подмосковье
Число случаев заражения коронавирусом в США достигло 60 миллионов
Россияне вспомнили о лучших товарах советского ГУМа
Россия вывезла из Казахстана почти всех пожелавших уехать соотечественников
За стройками в Подмосковье будут следить по-новому
Австралия закупит у США бронетехнику на 2,5 миллиарда долларов
Жители мегаполисов России назвали характерные черты своих земляков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter