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13:00, 14 июля 2023Интернет и СМИ

Популярный ведущий посмеялся над «откровенно избалованными» москвичами

Телеведущий Владимир Маркони в шутку предложил перенести столицу из Москвы в Киров

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Популярный российский телеведущий Владимир Маркони в шутку предложил перенести столицу России в его родной город Киров. В беседе с журналом «Сноб» ведущий поиронизировал над недостатками Москвы и преимуществами Кирова, а также посмеялся над «откровенно избалованными» жителями столицы.

«Москва — ну да, столица. Столица как столица, одна из многих. От слова "Москва" волочишь ногу, как побитый облезлый пес. Другое дело Киров! От него сразу идешь джазовой походкой, порхаешь, как хореограф Владимир Варнава», — пошутил Маркони.

Ведущий назвал Москву, которой в 2023 году исполнилось 876 лет, старухой, и пошутил, что город заслуживает награду на конкурсе «Песня года» и отправку на покой. «Другое дело — перспективный Киров. Моложавый игривый балагур. Всего каких-то 650 лет», — добавил он.

Маркони также в шутку заявил, что Москва «скомпрометировала» себя тем, что ее «то назначали, то разжаловали» из столиц. Кроме того, он счел Киров идеальным городом для жизни, где можно недорого снимать квартиру и лечить зубы «на сдачу в ресторанах».

«Москвичи — откровенно избалованные столичные штучки. А чем же избалованы кировчане? Максимум — укусами летних комаров», — привел Маркони другой шуточный аргумент в пользу своей идеи. Он добавил, что в его родном городе времена года сильно отличаются друг от друга погодой, в то время как в Москве климат более мягкий.

Ранее Владимир Маркони пошутил над уходом блогера Дани Милохина из шоу «Ледниковый период». Ведущий заявил, что тиктокер покинул проект из-за него.

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    Маргарита Щигарева
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