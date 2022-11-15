Популярный ведущий пошутил над уходом Милохина из «Ледникового периода»

Шоумен Маркони пошутил, что Милохин покинул «Ледниковый период» из-за него

Популярный российский ведущий Владимир Маркони пошутил над уходом блогера Дани Милохина из шоу Первого канала «Ледниковый период», заявив, что тиктокер покинул проект из-за него. Комментарий Маркони передает «Газета.ру».

«Даню можно понять, ему наговорили и наобещали, что кататься мы будем в паре в неприлично обтягивающих костюмах. Понятно его разочарование, когда ему дали другого человека. Это предательство! Даня — честный парень, поэтому давайте не будем жестокими», — поиронизировал шоумен.

Милохин объявил, что покидает шоу «Ледниковый период», 25 октября. Свой уход блогер объяснил тем, что устал от проекта. «У меня не хватает сил. Я не вижу смысла, для чего я это делаю, почему я это делаю. Я считаю, что все нужно делать с любовью, а если любви нет, то делать это нет смысла», — заявил он. Блогер также выразил надежду на то, что зрители и участники проекта поймут его решение.

В сентябре Милохин рассказал, что происходит за кулисами «Ледникового периода». Тогда он признался, что задумывался об уходе из шоу.

Тиктокер выступал в «Ледниковом периоде» в паре с фигуристкой, двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой.